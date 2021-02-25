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  4. Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

25.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti.

EVE GİREN EKİPLER BULDU

Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

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AĞITLARI YÜREKLERİ YAKTI

Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.

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YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Ailenin yakınları, hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, küçük Ege ve Kıvanç'ın sağlık durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.

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(DHA)

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