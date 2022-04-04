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  4. Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

04.04.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sokak ortasında iki grup birbirlerine silahla saldırdı. Çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTILAR

İki tarafın tabancalarla birbirlerine ateş açtıkları çatışmada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, olay gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Koltuk altına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Özkan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Tedavisi devam eden Selçuk A. ve Muzlum K.'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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