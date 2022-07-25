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  4. Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı

Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı

25.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü. Olayda, Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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2 TABANCA, DOLU ŞARJÖR VE 28 KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

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