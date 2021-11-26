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Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

26.11.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti TEM özel timi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonu başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

TEM özel timi ve Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. İçeri giren timler söz konusu şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Gözaltına alınan kişilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, sokak eylemlerine katıldığı, Suriye’de faaliyet içerisinde bulunan ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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pkk Adana
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