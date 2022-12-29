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Adana'da tuhaf olay! 'Güzel kız var' deyip kandırıldı... 10 bin lirasından oldu, dövüldü, bagaja tıkıldı

29.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da darp edilip 10 bin TL’sinin gasp edildiği öne sürülen şahıs kaçırılırken yunus polislerinin yaptığı uygulamada bagajdan çıktı. Şahsı kaçırdığı öne sürülen 2 şüpheli ise tutuklandı. İfadesine başvurulan S.K., ''Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, hesabımdan para aldılar'' dediği öğrenildi. A.A. ile T.B., ‘yağma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandılar.

Adana'da tuhaf olay! 'Güzel kız var' deyip kandırıldı... 10 bin lirasından oldu, dövüldü, bagaja tıkıldı

Olay, 27 Aralık akşamı Adana'nın Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (19), babasının arkadaşı S.K.’yi (49) telefonla arayıp, “Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim” dedi. Teklifi kabul eden S.K., otomobiliyle Ali A. (19), arkadaşı T.B. (19) ile yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen S.K. ile kızlardan E.C. (15) yakınlaştı. Bunun üzerine iki şüpheli, S.K.’yi darp etmeye başladı.

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Şüpheliler, zorla cep telefonu aldıkları S.K.’nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı. Şüpheliler, kaçmaya başlayan Selahattin K.’yi yakalayıp, zorla otomobilin bagajına kilitledikten sonra araçla bölgeden ayrıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde devriye görevindeki motorize yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında S.K. ile karşılaştı. S.K.’nin darp edildiğini gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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''TELEFONLA ARAYIP, İÇKİ İÇMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER''

İfadesine başvurulan S.K., “Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, hesabımdan para aldılar” dediği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerden A.A. ise ifadesinde ise ''Bir süre içtikten sonra dönmeye karar verdik. S.K. koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık'' dedi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ile T.B., ‘yağma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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