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Adana'da vahşet! Taşla kafasına defalarca vurdu

01.09.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kadın oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edildi. Zanlı olay yerinden kaçarken genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinde gelen ekipler, Şermin Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Katilin ise Sarı'nın eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Adana'da vahşet! Taşla kafasına defalarca vurdu

Olay, Adana Yüreğir'de meydan geldi. Evinin bahçesinde oturan 24 yaşındaki Şermin Sarı, yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken katilin ise Sarı'nın eski eşi olduğu ortaya çıktı.

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YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN POLİSİ ARADI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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TAŞLA KAFASINA DEFALARCA VURDU

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

KATİL ESKİ EŞİ ÇIKTI

Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA- İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Adana
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