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  4. Adana'da vatandaşları dolandıran iki kişi gözaltına alındı

Adana'da vatandaşları dolandıran iki kişi gözaltına alındı

15.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Adana'da cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin, kredi kartlarından, bilgileri dışında internetten alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin öğretmen K.Ç. ile arkadaşı F.B. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, merkez Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskınlarda yakalanıp, gözaltına alındı.

BAŞKALARININ ADINA VE ADRESİNE SİPARİŞ VERMİŞLER

Cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmamak için internetten satın aldıkları eşyaları, başkalarının adına ve adresine sipariş verdiği, bu yöntemle genelde elektronik eşya aldıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları bildirildi.

F.B.’nin, internet üzerinden aldıkları eşyaları, kargo şubesinin bıraktığı adresten aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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