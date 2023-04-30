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Adana'da zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

30.04.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, aynı istikamette iki otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Adana'da zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00'de Ceyhan-Mercimek Yolu, hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. idaresindeki otomobil, İmamoğlu yol ayrımında karşı yönden gelen Halil O. idaresindeki araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savrulurken, araçlardan biri aynı güzergahta seyir halindeki Bilal A.'nın kullandığı araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Adana

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