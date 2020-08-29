Adana'daki köprüye ismi verilecekti! Bahçeli'den flaş açıklama: Erdoğan'ın ismi verilsin

Gazeteci Abdülkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyacak köprü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini ve 700 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını yazmıştı.

Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde konuyla ilgili yeni bir gelişmeden bahsetti.

BAHÇELİ'DEN SELVİ'YE TELEFON

Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirten Selvi, Adana'da yapılacak olan köprüye isminin verilmesinden dolayı MHP liderinin memnun olduğunu yazdı.

BAHÇELİ: ERDOĞAN'IN İSMİ VERİLSİN

Ancak MHP liderinin, isminin verilmesiyle ilgili Cumhur İttifakı'nın yıpratılmasından da endişe duyduğunu belirten Selvi, Bahçeli'nin kendisine "Köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum" dediğini aktardı.



