Adana'daki silahlı sopalı kavga kamerada!

Dehşete düşüren kavga merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde 3 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (26) komşusunun kızı 15 yaşındaki N.M.’ye aşık oldu. Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.’ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi.

İKİ AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Bunun üzerine anne ve baba N.M.’nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.’den kızı istedi.

Ancak aile “kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu” söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, “Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler” dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi. A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi.

KIZI ZORLA ALMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ancak ertesi gün Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.’yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı.