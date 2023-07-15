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  4. Adana Valiliğinden açıklama geldi! Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Adana Valiliğinden açıklama geldi! Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

15.07.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Yüreğir Kaymakamı M.K, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine Adana Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, deprem parası olmadığı belirtildi.

Adana Valiliğinden açıklama geldi! Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen M.K'yi gözaltına aldı. M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEPREM YARDIMLARIYLA İLGİSİNİN BULUNMADIĞI AÇIKLANDI

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Eski Yüreğir Kaymakamı M.K'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K, 13 Temmuz 2023'te gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır." (AA)

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