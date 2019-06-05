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Adana'da gölete giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

Merkez Sarıçam ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İzzettin Elahmed (17) serinlemek amacıyla yakınlarıyla kaldığı Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan İstiklal Mahallesi'ndeki gölete girdi.

Elahmed, gölette bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının çabasıyla sudan çıkartılan gencin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Elahmed'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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adana boğulma Genç gölet Suriyeli

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