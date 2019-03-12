Adana’da helikopterle trafik uygulaması

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yapılan uygulamada, trafik kurallarına uymadığı helikopterle tespit edilen sürücülere ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda helikopterle trafik uygulaması yaptı.

Helikopterdeki görevliler, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden sürücüleri telsizden uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Uygulama noktasında durdurulan 11 araç sürücüsüne bin 188 lira ceza kesildi.

- Emniyet kemerini polisin yanında taktı

Helikopterden emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve uygulama noktasında durdurulan sürücü Gamze Funda Y. ise polisin yanında emniyet kemerini takarak itiraz etti.

Trafik polisi ise "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değil. Helikopterli trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerde tespit edildi." diyerek sürücüye 134 lira ceza yazdı.

