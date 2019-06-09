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Adana'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Narkotik ekiplerince, Ramazan Bayramı tatili süresince 21 mahallede düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı

Adana'da Ramazan Bayramı tatili süresince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 68 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde de uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma yürüttü.

Ekipler, 1 Haziran'da başlayan 9 günlük tatilin ilk gününden itibaren uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Namık Kemal, 2000 Evler, Fevzipaşa, Gazipaşa, Sarıhamzalı, Sümer, Gülbahçesi, Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay, Çamlıbel, Sarıçam, Yenice, Dervişler, Kışla, Karşıyaka, Ulubatlı Hasan, Mutlu, 19 Mayıs ile Sarıçam ilçesindeki Acıdere, Buruk Cumhuriyet ve Gültepe mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üst araması ile ev, iş yeri ve araçlarında 850 gram esrar, 25 gram eroin, 400 uyuşturucu hap, 14 gram kokain ve 72 gram metamfetamin ele geçirildi.

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68 şüpheli adana bayram uyuşturucu

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