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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis düzenlenen operasyonda, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen Onur A. ve Mehmet B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mehmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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