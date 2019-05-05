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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Narlıca, Belediyeevleri, Barbaros ve Fatih mahallelerinde "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan salıverildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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