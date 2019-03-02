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Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

ADANA'da tedavi için geldiği hastanede yakalanan 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- Yeniden

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da tedavi için geldiği hastanede yakalanan 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda 2017 yılında mülteci gibi Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiği belirlendi. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son gittiği hastanede ise sağ bacağının kesildiği tespit edildi. Ahmet İsa hastane odasında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Ahmet İsa, tutuklandı.
Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu ve yakalandığı tarihe kadar çok sayıda çatışmaya katıldığı, terör örgütü PKK/YPG'nin de başına 100 bin dolar ödül koyduğu belirlenen İsa'nın kesik insan başları önünde çektirdiği fotoğraf ve Suriye'de bir evde çatışma öncesi ağır silahlarla kaydedildiği görüntüler elde edildi. İsa, sorgusunda da savaştıkları grubun emirliğini ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan ve bir süre önce öldürüldüğü öne sürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in(Deso Dogg) yaptığını söyledi. DEAŞ saflarına katılıp, Esad ve YPG’ye karşı savaştığını itiraf eden Ahmet İsa’nın cep telefonunda, yanlarında Kalaşnikof ve Bixi marka uzun namlulu silahlar olan bir grup terörist ile 'Neşid' tarzı müzik eşliğinde eğlendiği ana ait görüntüler bulundu.
SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANDI
İsa, 14 Şubat 2019 tarihinde Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılarak, tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine bir gün sonra Ahmet İsa, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde yakalandı. İsa, tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- YenidenAdana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- YenidenAdana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- YenidenAdana'da yakalanan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl 3 ay hapis (2)- Yeniden

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