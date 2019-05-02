Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından, periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 3 eski astsubay sanığın beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Levent Kurt, Habip Bostancı, Mehmet Kazğı ile avukatları katıldı.
Duruşmada sanık Kurt, FETÖ'nün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini belirterek, ''FETÖ üyesi değilim. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise önceki celse açıkladığı esas mütalaasını tekrar ederek, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması'' gerekçesiyle sanıklar Levent Kurt, Habip Bostancı, Mehmet Kazğı'nın beraatine hükmetti.
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