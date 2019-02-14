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Adana'daki silahlı saldırı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iki sanığa hapis cezası verildi

Adana'da seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili tutuklanan sanıklardan birisi, biri ağırlaştırılmış iki müebbet, diğeri de 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Uğur Eski, A.K. (17) ile tarafların avukatları ve müştekiler katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların biri ağırlaştırılmış ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Eski savunmasında, ateş eden kişinin kendisi olmadığını, olayı A.K'nin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

A.K. ise olay sırasında elinde tabanca olmadığını öne sürerek, "Uğur Eski, suçu üstlenmem için avukat gönderdi. Kabul etmedim. Ben öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Eski'yi biri ağırlaştırılmış iki müebbet, A.K'yi de 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde 16 Ağustos 2017'de meydana gelen olayda, motosikletle giden Cumali Baysal (26) ile Ömer Canbolat (17) silahla öldürülmüş, katil zanlısı olarak tutuklanan Uğur Eski ile A.K. hakkında "Tasarlayarak öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

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