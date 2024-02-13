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  4. Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti! 6 madde sıraladı, 'hemşericilik' vurgusu gündem oldu

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti! 6 madde sıraladı, 'hemşericilik' vurgusu gündem oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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CHP'de yaşanan hareketli günler devam ediyor. Adaylar tek tek ilan edilirken bazı kopuşlar da yaşanıyor. Son olarak partinin eski isimlerinde Gürsel Tekin istifa ettiğini açıkladı. Tekin'in açıklamasında, 'Parti içi hemşericilik' vurgusu dikkat çekti.

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti! 6 madde sıraladı, 'hemşericilik' vurgusu gündem oldu

İstanbul CHP Milletvekili Gürsel Tekin istifa etti. Kararını sosyal medyadan duyuran Tekin 6 madde sıraladı ve parti içi yönetime sert ifadeler kullandı. Tekin'in 31 Mart seçimlerinde aday olma ihtimali de kamuoyunda bir süredir tartışılıyordu.

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Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin şu ifadeleri kullandı;

Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

  • Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

  • Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

  • Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

  • Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

  • Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

  • İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple,

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

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Gürsel Tekin
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