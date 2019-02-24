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Adaylığı düşürülen Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

'HUKUKTAN KAÇAMAZ' Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Balçova İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmesi kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, şunları söyledi: "Biz hukuk devletinde yaşıyoruz.

'HUKUKTAN KAÇAMAZ'

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Balçova İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmesi kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, şunları söyledi:

"Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Kimse kimseye hakaret edemez. Bu bir suçtur. Yasalarımızda açıkça yer alan bir suç. Hele hele bunu devlet büyüklerine karşı ve aleni ortamda işlerseniz cezası da artar. Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili yasa da 1926 yılında çıkmıştır. AK Parti'nin çıkardığı bir yasa değildir. Tüm cumhurbaşkanlarını koruma altına alır. Yani Sayın Çalkaya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kişisel olarak değil Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret nedeniyle yargılandı. Bu yüzden 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ceza da Yargıtay tarafından onandı. Mehmet Ali Çalkaya, üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Aday olma şartlarını ondan iyi bilen birisi olamaz. Sen Cumhurbaşkanımıza hakaret et, ceza al, Yargıtay onaylasın. Hüküm giy. Sonra da 'Demokratik hakkım gasp edildi' de. Ardından da 'Balçova Halkı'na Çağrı' başlığıyla mesaj yayınlayıp seçilme hakkımı elimden almaya çalışıyorlar' diye konuş. Vatandaşı sokağa dökmeye çalış. Aslında Seçim Kurulu bir karar vermedi. Sayın Çalkaya'nın elindeki belgeleri istedi. Belgesi varsa başkanlığı devam edecek yoksa Seçim Kurulu karar verecek. Kurul, CHP'nin elinden aday gösterme hakkı alınmıyor. Sadece yasaya uymayan Çalkaya'dan 'memnu hakların iadesi'ni içeren belgeyi 2 gün içerisinde getirmesi istiyor. Getirmiyorsa yasalara uymamış olur ve adaylığı düşer. CHP de yeni bir aday gösterir."

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