Adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Gökhan Zan ve Haluk Levent'i hedef aldı: Parayla, şöhretle olmuyor...

CHP'de son günlerin en çok konuşulan ismi Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş oldu. 6 Şubat'ta anma programında vatandaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışmalı hale gelerek adaylıktan alınacağı iddia edilmişti. Günlerdir beklenen açıklama dün gece saatlerinde geldi.

DEVAM KARARI VERİLDİ

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş bugün gövde gösteri yaparak bir miting düzenledi.

Savaş mitingte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli.

HEM ZAN'A HEM LEVENT'E GÖNDERME

15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz.





