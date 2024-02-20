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Adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Gökhan Zan ve Haluk Levent'i hedef aldı: Parayla, şöhretle olmuyor...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.02.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta protesto edildiği için adaylığı tartışmalı hale gelen Lütfü Savaş dün gece itibarıyla yerini sağlamlaştırdı ve adaylığı kesinleşti. Bugün Hatay'da miting düzenleyen Savaş gövde gösterisi yaparak kendi yerine adaylık için adı geçen şarkıcı Haluk Levent'i ve TİP adayı Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş'ın, "Bu güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor." demesi dikkat çekti.

Adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Gökhan Zan ve Haluk Levent'i hedef aldı: Parayla, şöhretle olmuyor...

CHP'de son günlerin en çok konuşulan ismi Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş oldu. 6 Şubat'ta anma programında vatandaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışmalı hale gelerek adaylıktan alınacağı iddia edilmişti. Günlerdir beklenen açıklama dün gece saatlerinde geldi.

Ekran Alıntısı

DEVAM KARARI VERİLDİ

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş bugün gövde gösteri yaparak bir miting düzenledi.

FF

Savaş mitingte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli.

ZAN

HEM ZAN'A HEM LEVENT'E GÖNDERME

15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz.

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