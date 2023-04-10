Adaylığı ses getirmişti! TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Kamuoyu o isme güven duyuyor" diyerek açıkladı

Gelmedi. Kemal Bey’i ziyaret ettik, ortaklıklarımızı belirleyip o ortaklıkta 'herkes kendi yolunda yürüsün' dedik. O görüşmede anladım ki Kemal Bey kendi sağı ile ittifak yapmaya karar vermiş ve kurtuluşu böyle tarif ediyorlardı. Bizim orada yerimizin olmadığı açık. “Bu görüşmeyi tarihe şöyle geçirelim; siz çok deneyimli bir ana muhalefet liderisiniz, ben sizden ana muhalefet bayrağını devralmak için geleyim” dedim.