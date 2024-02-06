Adaylık açıklaması gündem olmuştu! Başak Demirtaş ile ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 31 Mart'a sayılı günler kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık açıklaması gündem olmuştu.

3 FARKLI GÖRÜŞ HAKİM

DEM Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmezken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ODA TV'nin haberine göre DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK İDDİASI

Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürüldü.





