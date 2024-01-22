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Addison hastalığı nedir? Addison hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
14.01.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Addison hastalığı nadir görülen ancak etkileri büyük olan bir endokrin bozukluktur. Adrenal bezlerdeki yetersiz kortizol üretimiyle kendisini belli eder ve genellikle bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle genç yetişkinlerde ve orta yaşlı bireylerde görülse de her yaş grubunu etkileyebilir. Peki, Addison hastalığı nedir?

Addison hastalığı nedir? Addison hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Addison hastalığı nedir?
  • Addison hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Addison hastalığı nasıl tedavi edilir?
  • Addison hastalığı tehlikeli midir?

Addison hastalığının belirtileri genellikle yavaşça ortaya çıkar ve tanı koymak zor olabilir. Ancak bu durumun erken teşhisi ve tedavisi hayati öneme sahiptir. Bu hastalığın farkındalığı erken teşhis ve etkili tedavi ile mümkün olan en iyi sonuçları sağlayabilir. Addison hastalığına sahip bireyler yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli sağlık kontrolleri ile birlikte sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilirler. Toplumun bu ender görülen hastalık hakkında bilinçlenmesi, hastaların desteklenmesi ve tedavilerine erişimlerinin kolaylaştırılması, Addison hastalığı ile başa çıkan bireylerin hayat kalitesini artırabilir.

Addison hastalığı nedir?

Addison hastalığı, böbrek üstü bezlerinin yani adrenal bezlerin kortizol ve aldosteron hormonlarını yeterince üretememesi sonucu ortaya çıkar. Kortizol strese yanıt olarak vücudun kortizol üretir. Bağışıklık sisteminin işlevini, kan şekeri seviyelerini ve kan basıncını düzenler. Aldosteron ise böbreklerin sodyum ve potasyum seviyelerini düzenleyen bir hormondur. Addison hastalığı nadir görülen bir hastalıktır, ABD'de her 100.000 kişiden yaklaşık 1'inde görülür. Addison hastalığının nedenleri şöyledir:

  • Otoimmün hastalıklar
  • Tüberküloz, HIV, AIDS ve bazı mantar enfeksiyonları
  • Kanser
  • Bazı ilaçlar. Bu ilaçlar adrenal bezlerde hasara neden olarak Addison hastalığına yol açabilir.

Addison hastalığı belirtileri nelerdir?

Addison hastalığı adrenal bezlerin yetersiz kortizol ve aldosteron hormonları ürettiği bir endokrin bozukluktur. Belirtiler genellikle yavaşça ortaya çıkar ve zaman içinde şiddetlenebilir. Addison hastalığı belirtileri şu şekildedir:

  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Kaygı
  • Depresyon
  • Kas güçsüzlüğü
  • Kilo kaybı
  • Saç dökülmesi
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İshal
  • Ciltte koyulaşma
  • Düşük tansiyon
  • Yüksek potasyum seviyeleri
  • Düşük kan şekeri seviyeleri

Addison hastalığı nasıl tedavi edilir?

Addison hastalığı adrenal bezlerin yetersiz kortizol ve aldosteron üretimi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Tedavinin temel amacı vücuttaki hormon seviyelerini dengelemek ve hastanın normal günlük yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktır. Tedavi genellikle ömür boyu devam eden hormon replasman tedavisi içerir. Addison hastalığı tedavisi için bazı yöntemler şöyle sıralanır:

  • Addison hastalığının temel tedavisi, eksik olan kortizol ve aldosteron hormonlarını yerine koymak için hormon replasman tedavisidir. Bu genellikle oral kortikosteroid ilaçlar ve aldosteron takviyelerini içerir. Özellikle stresli durumlar, hastalıklar veya travmalar gibi durumlarda ilaç dozları artırılabilir.
  • Aldosteronun eksikliği nedeniyle vücutta tuz ve su dengesi bozulabilir. Bu durumu dengelemek için doktorlar tuz takviyelerini önerebilirler.
  • Addison hastaları stresli durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmak için özel stratejilere ihtiyaç duyabilirler.
  • Özellikle stresli olaylar sırasında kortizol dozları artırılabilir.

Addison hastalığı tedavisi sürekli bir takip gerektirir. Hastalar düzenli olarak kan testleri ve diğer tıbbi kontrollerle takip edilmelidir. Addison hastalarının acil durumlarda tıbbi profesyonelleri bilgilendirmek amacıyla taşıdıkları bir acil durum kartı veya bileziği olması önemlidir.

Addison hastalığı tehlikeli midir?

Addison hastalığı tedavi edildiğinde genellikle kontrol altına alınabilen bir durumdur. Ancak tedavi edilmez veya yetersiz bir şekilde tedavi edilirse Addison hastalığı potansiyel olarak hayati tehlike oluşturabilir. Bu durum adrenal bezlerin yetersiz hormon üretimi nedeniyle vücutta ciddi denge sorunlarına yol açabilir. "Addison hastalığı tedavi edilmezse ne olur?" sorusuna yanıt olarak, şu durumları sıralayabiliriz:

  • Adrenal krizler
  • Düşük kan basıncı
  • Hipoglisemi
  • Elektrolit dengesizlikleri
  • Bronzlaşma ve cilt problemleri
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