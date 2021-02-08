Adet düzensizliğinin sebeplerine dikkat! 21 günden kısa 35 günden uzunsa...

Adet düzensizliği, 21-35 gün arasında değişen aylık adet düzeninin 21'den kısa veya 35'den uzun olmasıyla tanımlanır.

Kadının aylık düzeni bozuksa, ultrasonografi ve yapılan hormonal testler ile patolojik anatomik bir rahim ya da yumurtalık bozukluğu veya hormonal bir denge bozukluğu olup olmadığı tespit edilebilir.

Kadınlar arasında en çok adet düzensizliğinin sebebi polikistik over denilen uzun adet dönemidir. Kişide tüylenme, kilo, akne gibi sivilce oluşumları görülüyorsa polikistik overden bahsedilebilir.

Polikistik over ultrason yardımıyla küçük kistlerden oluşan yumurtalığın görülmesiyle tespit edilebilir.

ADET DÖNGÜSÜ NEDİR?

Adet döngüsü, bir kadının vücudunun hamilelik olasılığına hazırlanırken geçirdiği aylık değişiklikler dizisidir. Yumurtalıklardan biri her ay yumurtlama adı verilen bir yumurta salgılar. Aynı zamanda hormonal değişiklikler rahmi gebeliğe hazırlar. Yumurtlama meydana gelirse ve yumurta döllenmezse, rahmin iç kısmı vajinadan akar. Bu bir adet dönemidir.

NORMAL OLAN NEDİR?

Bir adet döneminin ilk gününden sonraki ilk gününe kadar sayılan adet döngüsü her kadın için aynı değildir. Adet akışı her 21 ila 35 günde bir meydana gelebilir ve iki ila yedi gün sürebilir. Adetin başlamasından sonraki ilk birkaç yıl uzun döngüler yaygındır. Bununla birlikte, adet döngüleri yaşlandıkça kısalma ve daha düzenli hale gelme eğilimindedir.