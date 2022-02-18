Adım adım felakete sürükleniyoruz! Koronavirüsten daha ölümcül

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre; çevre kirliliği dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha fazla ölüme katkıda bulunduğu bildirildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan BM Özel Raportörü David Body, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

HER YIL 9 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Body, Covid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Covid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

Covid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan David Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

BM Çevre Programının çevre kirliliğine dair raporu BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.

