Adım adım günlük cilt temizleme rehberi ve her cilt tipine uygun temizleyici önerileri

Bazıları cilt bakımını nemlendiriciden ibaret zanneder, bazılarıysa tam olarak ne işe yaradığını bilmediği ürünleri art arda kullanarak cildine zarar verir. Doğru bir cilt bakımı için önce cildinizi tanımanız, ardından size uygun bir bakım rutini belirlemeniz gerek. Ürün sıralamasına göre cilt bakımının nasıl yapılacağını ve hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini detaylıca anlattık. Öğreneceğiniz bu bilgilerle birçok cilt sorunundan kurtulabilirsiniz.

İlk adım: Etkili bir cilt temizliği yapın

Gün içerisinde cildimiz birçok kirleticiye maruz kalır. Çoğu zaman fark edemediğimiz bu durum, zamanla sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarıyla kendini gösterir. Bu yüzden günün yorgunluğunu ve kalıntılarını üzerinde taşıyan cildi bakım öncesi temizlemek gerekir. Cilt temizliğinin bu ilk adımında yüz temizleme jeli, yüz temizleme köpüğü veya micellar sudan yardım alabilirsiniz. Makyaj yapıyorsanız makyaj çıkarmaya yönelik ürünleri de tercih edebilirsiniz. Ama unutmayın, makyaj yapmasanız da cildinizi temizlemeniz gerekir. Saydığımız temizleme ürünlerini sabah ve akşam kullanmanız daha etkili olur. Ancak "Hiç vaktim yok." diyorsanız sadece gece yatmadan önce kullanarak cilt temizleme ve bakım rutinine ilk adımı atabilirsiniz.

İkinci adım: Tonik mucizesinden yararlanın

Özellikle yağlı bir cildiniz varsa ve hala bir tonik edinmediyseniz yanlış yoldasınız demektir. Çünkü tonik, fazla yağdan kolayca kurtulmanızı sağlayacak mucizevi bir ürün. Cilt temizleme ürünlerinin giremediği yerlere tonik girer. Ciltteki fazla yağı alan tonikler, gözenekleri de derinlemesine temizler. Toniklerin bir diğer özelliği de gözenekleri sıkılaştırması. Üstelik tonikler cildi yatıştırarak bakıma hazırlar, bu sebeple cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmez adımı olur. Hem derinlemesine temizlik hem kalıcı bir etki için tonik kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Üçüncü adım: Sorunların üzerine yürüyün

Her ciltte büyük ya da küçük sorunlar olabilir. Önemli olan o sorunlarla ilgilenmek. Uyguladığınız ilk iki adımdan sonra cildiniz bu sorunlara odaklanmaya tamamen hazır! Bu adımda sivilceli bölgelerinize akne kremi uygulayabilir, cilt lekelerinize uygun bölgesel ürünler kullanabilir, tahriş olmuş bölgeleri özel ürünlerle rahatlatabilirsiniz. Cilt bakımına devam etmek için uyguladığınız ürünlerin emilmesi adına cildinize zaman tanıyın. Bunun için 5 dakika beklemeniz yeterli.

Dördüncü adım: Cilt tipinize özel serum kullanın

Bu adımda cildinizi tanımanız çok önemli. Çünkü cilt tipinize ve ihtiyacınıza göre bir serum kullanmalısınız. Örneğin cildiniz kuruysa nemi cilde hapseden hyaluronik asit içerikli serumlara yönelmelisiniz. Eğer sorununuz sivilce ve lekelerse niacinamide içeren serumlar daha çok işinize yarar. Eğer cildinizin aydınlık ve canlı bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız kullanacağınız serum, C vitamini içerikli olmalı. Yaşlanma karşıtı bir serum istiyorsanız ürün içeriğine bakarken gözleriniz E vitaminini aramalı.

Beşinci adım: Göz çevresine özel bakım yapın

Göz çevresi, yapısı ve narinliği nedeniyle dikkat etmeniz gereken bir bölge. Göz çevresinde diğer adımlarda tercih ettiğiniz cilt bakım ürünlerini kullanmamanız gerekir. Bu noktada yalnızca göz çevresi için üretilen seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İyi bir göz çevresi bakım kremi ya da göz altı serumu ile ışıltılı bakışlara kavuşabilir, koyu halkalardan kurtulabilirsiniz.

Son adım: Nemlendiriciyi ihmal etmeyin

Cilt bakım rutininde son dokunuş her zaman nemlendirici olmalı. Cilt tipiniz ne olursa olsun nemlendirici kullanmaktan vazgeçmemelisiniz. Bu adımda uygulayacağınız nemlendirici, tertemiz cildiniz tarafından emilir ve etkili bir bakım sağlar. Diğer adımlarda uygulanan ürünlerin cildinizi kurutmasının önüne geçer.

Günlük cilt bakım rutininize ek olarak haftalık rutinler de yapmalısınız. Peeling ve maske gibi ürünleri haftada bir ya da iki gün uygulayarak cilt bakım ve temizleme rutininizi destekleyebilirsiniz. Şimdi etkili bir cilt temizliği için kullanabileceğiniz ürünlerde sıra! Önerilerimiz arasından kendinize en uygun ürünü seçerek cilt bakım rutininizi planlayabilirsiniz.

1. Hyaluronik asitli temizleme jeli

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Daha etkili bir cilt temizliği için teninizi arındırırken aynı zamanda bakım yapan ürünlere yönelebilirsiniz. L'Oreal Paris Hyaluron Temizleme Jeli, tam da böyle bir ürün. İçeriğinde hyaluronik asit bulunan jel; cildi fazla yağ ve kirden arındırır, geriye neme doymuş ve dolgunlaşmış bir cilt bırakır. Bu ürünü her sabah ve akşam düzenli olarak uygularsanız ışıldayan bir cilde kavuşabilirsiniz. Uygularken dairesel hareketlerle yüze masaj yapmayı ve boynunuzda da jel kullanmayı ihmal etmeyin. Jelin oluşturduğu ferahlık hissine hayran kalacaksınız!

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2. Temizleme jeliyle sivilcelere savaş açın

Yağlı ve sivilceli ciltler özel ilgi ister. Eğer böyle bir cildiniz varsa akne karşıtı ürünler kullanmalısınız. Yüz temizleyici olarak La Roche Posay Effaclar Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici'yi kullanabilirsiniz. Cildi yatıştırmaya yardımcı olan bu temizleyici, yüzünüzü yağdan arındırır ve akneye karşı bakım yapar. Ciltte en çok yağlanan kısım T bölgesi. Bu nedenle bu bölgeye daha fazla odaklanmanızı ve jeli masaj yaparak bu bölgeye özenle uygulamanızı öneririz. Uygulama sonrası yüzünüzü soğuk suyla yıkarsanız gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

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3. Yumuşacık yüz temizleme köpüğünü kim sevmez ki?

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Normal ciltler için özel olarak geliştirilen Nivea Face Canlandırıcı Yüz Temizleme Köpüğü'nde sıra. Uygun fiyatı ile sıklıkla tercih edilen ve favori haline gelen bu ürün, oldukça kullanışlı. E vitamini ve Hydra IQ içeren formülü ile cildin doğal dengesini koruyan köpük, aynı zamanda cildi nemlendirir. Cildin gün boyu maruz kaldığı kiri derinlemesine temizler. Yumuşacık yapısı cildinize nazik bir dokunuş yapar ve size kendinizi daha ferah hissettir. Bu ürün, günlük cilt temizleme rutininizde mutlaka yer almalı.

Yüz temizleme rutinlerinin olmazsa olmazı bu köpüğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Hassas ciltler temizleme köpüğünden mahrum kalmamalı

Hem yağlı ciltlere uygun hem sivilce karşıtı bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Size harika bir önerimiz var: Aradığınız her şey Sebamed Clear Face Yüz Temizleme Köpüğü'nde. İçeriğinde pantenol bulunan köpük, cildi canlandırırken montaline C40 formülü ile dış etkenlere karşı korur. Sabun, alkali ve paraben içermeyen yüz temizleme köpüğünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Size bir öneri: Köpükten en iyi sonucu almak için cildinizde 5 dakika bekletin ve derinlemesine temizlik için köpüğe fırsat verin. Böylece daha etkili bir cilt temizliği yapmış olacaksınız.

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5. Toniklerin en etkilisi ile tanışın

Yıllarca birçok tonik deneyip istediğiniz etkiyi alamadıysanız ya da ilk kez tonik kullanacaksanız sizi en iyi ürünlerden biriyle tanıştıralım. Clinique Anti-Blemish Solutions Arındırıcı Tonik, birçok kişinin vazgeçilmezi. Ciltteki yağı ve kiri derinlemesine temizleyen tonik oldukça başarılı. Yüz temizleme jellerini uyguladıktan sonra cildinizde kalan yağ ve kiri bu ürünle tamamen temizleyebilirsiniz. Gece ve gündüzleri bu toniği uygulayarak yağ ve kiri cildinizden uzak tutabilirsiniz. Bu etkili toniğin ardından mutlaka bir nemlendirici kullanmayı unutmayın.

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