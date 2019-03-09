"Adını söylediğimizde içimizi sızlatan bir hikaye Sarıkamış"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Oyunbozan Atölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, "Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunuyla Sarıkamış'ı ikinci kez tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirterek, "Adını bile telaffuz ettiğimizde içimizin sızladığı bir hikaye Sarıkamış. Yemen, Hicaz, Çorum, Kayseri, Afyon, Uşak ve Diyarbakır'dan insanların eksi 45 derecede yaşam mücadelesi." dedi. "Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu, 10 Mart'ta saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Elmas, yerli hikayelerin Türk tiyatrosunda yeterince yer almadığını belirterek, "Bu ülkenin insanlarının hikayeleri için yola çıktık." dedi. Elmas, "Bu ülkede bu ülkenin insanlarının hikayesi neden yok? Biz buradan hareketle madem başkası yapmıyor biz yapalım dedik ve kendimizce yürüyüşümüze başladık. 30 küsur yılın sonunda dönüp ardımıza baktığımızda 'Güzel şeyler bırakmışız' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Niye bu ülkenin sahnelerinde kendi hikayelerimiz yok?"

Çok sayıda yerli hikaye olmasına rağmen bunların yeterince sahneye aktarılamadığını dile getiren Elmas, "İki tane Sarıkamış hikayesi, bir de Çanakkale hikayemiz oldu. Mustafa Kutlu'nun hikayelerini sahneye taşıdık." dedi. Elmas, tiyatroda yerli repertuvar sıkıntısı olduğuna inanmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Olsa olsa zihniyet sıkıntısı olabilir. Hala ikinci ve üçüncü sınıf Avrupalı yazarların eserleri bu ülkede oynanıyorsa bence bir zihniyet sıkıntısı var. Edebi anlamda bizim edebiyatçılarımızın, şair ve yazarlarımızın, öykücülerimizin bir Fransız, İtalyan ya da Alman tiyatro yazarlarından asla bir eksik tarafı yoktur. Fazlası vardır eksiği yoktur. Biz Mustafa Kutlu'dan "Rüzgarlı Pazar" ve "Kapıları Açmak" ile Rasim Özdenören'den "Çözülme" hikayesini sahneye taşıdık. Bunlar yapılabilir şeyler. Niye bu ülkenin sahnelerinde kendi hikayelerimiz yok? Burası benim kendimce çözmeye çalıştığım bir konu." "Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyununun ikinci Sarıkamış hikayeleri olduğunu ifade eden Elmas, "İlkini 10 yıl önce yapmıştık, bu da ikincisi. Adını bile telaffuz ettiğimizde içimizin sızladığı bir hikaye Sarıkamış. Yemen, Hicaz, Çorum, Kayseri, Afyon, Uşak ve Diyarbakır'dan insanların eksi 45 derecede yaşam mücadelesi." diye konuştu.