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Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

01.02.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgınıyla birlikte doğal beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlü kalmasının önemi ön plana çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendiren meyvelerden biri de adını yetiştiği Siirt’in Şirvan ilçesindeki köyden alan Zivzik narı! Eşsiz aroması ve aylarca dayanabilme özelliği ile Zivzik narı hastalıklara karşı ilaç gibi geliyor.

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Soğuk havaların başlamasıyla beraber Diyarbakır’ın en işlek caddelerinden Gazi Caddesinde Zivzik narı satan Mikail Dursun, Zivzik narı türünün şifa kaynağı olduğunu, insanların pek çok hastalıktan korunmak için Zivzik narını tercih ettiğini söyledi.

HASTALIKLARA KARŞI BİRE BİR!

Zivzik narının kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet, Covid-19, enfeksiyon ve birçok hastalığa iyi geldiğini öne süren Dursun, ”Bu nar çeşidi eskiden yabanda yetişirdi. Fakat insanlar bu meyvedeki şifayı bulduktan sonra bahçelerde de yetiştirmeye başladı. Sezon başladığı gibi tezgahımı açıyorum.

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Mersin narı da getirdiğim oluyor fakat insanlar genelde Zivzik narını tercih ediyor. Hasta olan birçok müşterim var ve düzenli olarak gelip benden Zivzik narının suyunu alırlar. Çünkü bu nar çeşidi birçok hastalığa iyi geldiği gibi Covid-19’un da düşmanı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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