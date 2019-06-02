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Adıyaman Besne'deki seçimde son durum! MHP'li aday çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

YSK kararı ile yenilenen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimde oy kullanma işlemi devam ederken MHP adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adıyaman Besne'deki seçimde son durum! MHP'li aday çekildi

YSK'nın 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdiği Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekildiğini aktaran MHP adayı Mehmet Korkmaz da, "Kesmetepe'de 31 Mart yerel seçimlerinde oyların eşit şekilde çıkmasından dolayı 2 Haziran'a ertelenen seçimi bugün yapılıyor. Oylarımızı kullandık. Seçimler beldemize huzur getirsin, kim kazanırsa hayırlısı olsun diye konuştu.

Oyların eşit sayıldığından ötürü itirazda bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Hasan Koca, "Daha önce yapılan seçimlerde oyların eşit çıkmasından dolayı itirazda bulundum ve bugün tekrar seçim yapılıyor, Kesmetepe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Beldedeki seçimde 5 aday yarışa devam ediyor.

(DHA)

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