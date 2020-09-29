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Adıyaman'da 3 gün hastalığı ortaya çıktı! Sineklerin ısırdığı hayvanlar telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

3 gün hastalığı olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan hastalık yeniden kendini gösterdi. Önceden Fırat Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde ortaya çıkan hastalık, bu kez Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerinde görüldü. 3 köyde toplam 16 hayvanın hastalıktan dolayı telef olduğu 3 köyde, yaşayan büyükbaşların birçoğunun da hasta olduğu öğrenildi. Hayvan sahipleri veteriner hekimlere bilgi verirken tedaviye başlandı.

Adıyaman'da 3 gün hastalığı ortaya çıktı! Sineklerin ısırdığı hayvanlar telef oldu

Adıyaman’da 3 köyde ortaya çıkan ‘3 gün’ hastalığı nedeniyle sineklerin ısırdığı hayvanlar telef oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ihbarlar üzerine alan taraması yaptı. Ekipler hasta hayvanları tedavi ederek hayvan sahiplerine hastalık hakkında bilgi verdi. Ekipler '3 gün' hastalığında yüksek ateş, iştahsızlık, üst solunum yolunda akıntı meydana gelebileceğini söyledi. Köylerde il özel idare ve sağlık müdürlüğü ekipleri sinek ve sıtmaya karşı ilaçlama yaptı.

Kendisinin de 1 ineğinin hastalığa yakalandığını söyleyen Kuyulu Köyü Muhtarı Şevket Aydın, “İki gün öncesinde ben hayvanın rahatsızlığını fark ettim. Yemden düştü, yatıyordu. Gidip kaldırmaya çalıştım maalesef kalkmadı. Titreme vardı hemen veterineri çağırmak zorunda kaldım. Veteriner gelmeden tuzlu bir ayran içirdim, soğuk suyla yıkadım. Bizim köyde bu 10 günden beri bu 3 gün hastalığı meydana geldi. Şimdi 4 büyükbaş hayvan öldü, 20 civarında ise hasta hayvan var” dedi.

Hastalıktan dolayı 3 ineğinden 1’i telef olan Abdullah Aydın, “Hayvanlar aniden yemden kesildi. Veterineri getirdim 3 gün hastalık diye tedavi yaptı. Üç tane vardı, 1’i öldü, 2’si de hastalık geçirdi. Tedavileri devam ediyor” diye konuştu.

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(İHA)

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