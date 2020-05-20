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  4. Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 22:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadın, kendi çocuğunu ise ağır yaraladı.

Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Zeynep D. ile görümcesi Sultan D. arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynep D. mutfaktan getirdiği bıçakla görümcesi Sultan D. ile 7 yaşındaki oğlu Ali D'yi bıçaklayarak yaraladı.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultan D'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ali D’nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olaydan sonra kaçan Zeynep D. aranıyor.

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