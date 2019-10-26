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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit Aydoğmuş yönetimindeki 35 AD 445 plakalı otomobil ile Mustafa Oğuz'un (46) kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Oğuz'un otomobilindeki Muhammed Oğuz (1) ve Emre Oğuz (7) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta trafik kazası

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