Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış

TEDBİRLERE MUTLAKA UYULMALI

Koronavirüs yayılımının önlenmesi için mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, kalabalık her türlü ortamdan uzak durulması çağrısı yapan Çelik, "Her şey bizim elimizde. Dışarı çıkmamalıyız ve çıktığımız zamanlarda sosyal mesafe kuralı ve maskeye mutlak dikkat etmeliyiz. Ağzımızı, burnumuzu açıkta bırakmamalı, maskeyi nizami olarak takmalıyız. Bu süreçte ayrıca beslenmemize de dikkat etmeli, bol bol C vitamini tüketmeliyiz" dedi.

CADDE VE SOKAKLARDA KURALLARA UYULMUYOR

Kent sokaklarında ise vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kentte, birçok kişinin maskesini koluna veya çenesine takması dikkat çekiyor. Maske takmayanlardan Ahmet Özer, hava sıcak olduğu için daraldığını belirterek, "Maske ile daha sıcak olduğu için maskeyi çıkardım" dedi.

'MASKESİZ GEZİLECEK ZAMAN DEĞİL'

Birçok vatandaş ise maske takmanın görev olduğunu ve başkalarına virüs bulaştırmamak ya da kapmamak için kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini anlatan Yurdagül Ayhan, "Herkes maskesini taksın. Ölüm yağıyor ve maskesiz gezilecek bir zaman değil. İnsanlar mümkünse maskenin yanında eldiven de taksın" diye konuştu.

DHA