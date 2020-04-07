Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Kentte bulunan asri ve yeni mezarlıkta polis ekipleri ve zabıtalar önlem alarak, kandil nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlere izin vermedi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI



Şerit çekilerek girişi kapatılan mezarlık çevresinde önlem alan ekipler, ziyarete gelenleri salgın tedbirleri kapsamında geri çevirdi.

MEZARLIK DIŞINDAN DUA ETTİLER



Yasak kararı sonrası vatandaşlar ise mezarlık dışından dua ederek evlerine döndü.

Kaynak: DHA



