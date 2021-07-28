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Adıyaman'da teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı

28.07.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, teröristlere kıyafet temin eden KHK ile ihraç edilen eski öğretmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında teröristlerin kırsal bölgede üzerine giydikleri kıyafetleri temin eden E.Ç.’ye yönelik operasyon düzenledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

KHK ile ihraç edilen E.Ç.’nin Diyarbakır’dan temin ettiği 3 adet kıyafeti bir başka milis aracılığıyla teröristlere gönderdiği tespit edildi. Gözaltına alınan E.Ç., jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan konuyla ilgili ismi öğrenilmeyen bir şahsın daha gözaltında olduğu ve sorgusunun devam ettiği öğrenilirken Adıyaman genelinde teröristlere yardım ve yataklıkta bulunan şahıslara yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
khk Adıyaman
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