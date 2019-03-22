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Adıyaman’da Afganlar kavga etti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da husumetli olan iki Afgan arasında çıkan bıçaklı kavgada Nazir Niyamed (18) bacağından yaralandı.

Mahir ALAN /ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da husumetli olan iki Afgan arasında çıkan bıçaklı kavgada Nazir Niyamed (18) bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli olan Afganistan uyruklu Nazir Niyamed ile Zeki K. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Zeki K. yanındaki bıçakla Nazir Niyamed’i bacağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Niyamed’i ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Niyamed’inin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis Niyamed’i bıçaklayan Zeki K.’yi olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

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