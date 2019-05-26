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Adıyaman'da bir mezrada kuduz şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Akıncı mezrası, kuduz şüphesiyle geçici karantinaya alındı - Mezrada yaşayan ve evlerinin bahçesinde bir büyükbaş hayvan telef olan 9 kişilik Suriyeli aile, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir mezra, kuduz şüphesiyle geçici karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Kuyulu köyüne bağlı Akıncı mezrasında yaşayan Suriyeli Sadık, Azad, Melike, Dişlin, Yasmin, Dilvin, Berfin, Hevin Huleli ve Esma Abdurrahman rahatsızlandı.

Köydeki vatandaşların ihbarıyla mezraya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan Suriyeli aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Suriyeli ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin evinin bahçesindeki bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kuduz şüphesiyle yaptıkları çalışmada yerde cansız yatan büyükbaş hayvandan numune alarak Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mezrayı kuduz şüphesiyle geçici karantinaya aldı. Jandarma ekiplerince de mezranın giriş çıkışında önlem alındı. Mezrada büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

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Adıyaman akıncı mezrası Karantina kuduz

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