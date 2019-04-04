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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Mehmet Buz kesin olmayan sonuçlara göre bin 51 oy ile kazandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Mehmet Buz kesin olmayan sonuçlara göre bin 51 oy ile kazandı. AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı ve AK Partili Mehmet Korkut 48 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz ile AK Partili aday Mehmet Korkut arasında büyük çekişme yaşandı. Buz bin 51 oy alırken, AK Partili Korkut bin 41 oy aldı. AK Parti’nin itirazı üzerine tekrar yapılan sayımlarda ve Mehmet Korkut, 48 oyla öne geçerek kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.
AK Parti Sincik Belediye Başkan adayı Korkut, oy pusulasında bağımsız adaya ayrılan alanda tercih mühürlerinin yanlış yere basıldığı bilgisini aldıklarını ve itiraz ettiklerini söyledi. Korkut, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olarak Sincik belediye başkanlığına aday oldum. Yapılan seçimlerde 1041 oy aldım. 1050 oyda bağımsız aday aldı. Geçici sonuçlara göre ancak seçim günü sandık görevlilerimizin yaptıkları tespitlere göre oy pusulasında bağımsız adaya ayrılan alan dışında mühürlerin basıldığı bilgisini aldık ve itiraz ettik. Bunlar İlçe Seçim Kurulu tarafından geçerli sayıldı ancak biz seçim kuruluna itirazımızı yeniledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2004/743 sayılı kararına istinaden o alanın bağımsız adaya ait olamadığını belirterek 58 tane bu çeşit pusulayı geçersiz saymıştır. Dolayısıyla 48 oyla AK Parti adayı olarak Sincik'te şu anda seçimin galibi durumundayız. Mazbata konusunda yasal işlemleri takip etmek lazım. İnşallah ilerleyen günlerde netleşecek" dedi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi

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