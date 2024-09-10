Adli Tıp uzmanından dikkat çeken açıklamalar! Narin Güran nasıl öldü? 'Cesedi saklayan tam bir şeytan'

Türkiye Narin Güran’ın bulunmasının ardından ortaya çıkan olayları konuşuyor. 8 yaşındaki Narin’in 8 Eylül’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kendi evinden 1 kilometre uzaklıkta olan, Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapalı halde bulunmuştu. TV 24’te Duygu Göktürk’ün sorularını yanıtlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Alkan, toplamda 91 adet biyolojik bulgu ve sürüntü örneği alındığını ifade ederek, Narin’i saklayan kişinin tam bir şeytan olduğunu ifade etti.

‘‘TOPLAMDA 91 ADET BİYOLOJİK BULGU VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI’’

Narin’in bulunan cansız bedeni üzerinde şu ana kadar yapılan tüm otopsi işlemleri hakkında soruları yanıtlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Alkan, şu şekilde açıkladı:

“Öncelikle, medyaya ‘ön otopsi’ diye yansıdı ama ön otopsi diye bir şey yoktur! Medyaya yansıyan bilgiler, Diyarbakır’da 12 saat süren otopsi işlemi sonrası hazırlanan savcı tutanağından sızan bilgiler. Narin’in sabah 08.45’te bulunan cansız bedenine önce Diyarbakır Adli Tıp’ta, savcı huzurunda, ölüm muayenesi yapıldı. Tüm vücut; gözle görünür kesici- delici alet veya silahla yaralama, iç kanama var mı diye incelendi. Sonrasında kafatasında; beyin, beyincik, göğüste; kalp, akciğer, karında da karaciğer, dalak gibi diğer organlardan parçalar alındı. Cinsel istismar şüphesi de olduğu için muhtemelen genital ve dışkı bölgesinden de örnekler alınmıştır. Zaten savcılık raporunda da moleküler ve genetik incelemeye esas olacak şekilde toplamda 91 adet biyolojik bulgu ve sürüntü örneği alındığı yazıyor. Böylelikle otopsi bitirilmiş, defin izni verilmiştir.”

‘‘VERİLER BİRLEŞTİRİLEREK NARİN’İN ÖLÜM SEBEBİ VE SAATİ ORTAYA KONACAK’’

‘‘Karaciğer, akciğer gibi organlar ile beyinden alınan örnekler mikroskop ile detaylı şekilde incelenecek. Biz buna histopatolojik inceleme diyoruz. Cesette bir lezyon var mı, nefessiz bırakılarak mı öldürüldü gibi önemli bilgileri verir bu inceleme. Ayrıca alınan karaciğer, böbrek, kan ve idrar örneklerinde de zehir aranacak. DNA incelemeleri yapılacak. Sonra bu veriler birleştirilerek Narin’in ölüm sebebi ve saati ortaya konacak. Bu işlemi de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapacak. Zira tüm örnekler ana merkezdeki birinci kurulda; adli tıpçı başkan, 2 adli tıpçı üye, ayrıca genel cerrahi, kadın doğum, kalp hastalıkları, çocuk gibi branşlardan birer uzmanın olduğu ekipçe incelenecek.”

‘‘SU CESEDİN ÇÜRÜMESİNİ YAVAŞLATMIŞTIR’’

‘‘19 gün geçmesi işi biraz zorlaştırmakla beraber imkânsız değildir. Muhakkak bir sonuca ulaşılır. Narin’in cansız bedeninin suda bulunması, adli tıpçı yaklaşımı ile söylüyorum, olumludur. Su, 23-24 derece olduğu için cesedin çürümesi yavaşlamıştır. Yine aynı yaklaşımla, cansız bedenin çuval içine konulması da olumludur. Akıntıdan etkilenmediği için deliller kaybolmamıştır. Otopsiden çıkan ve bizim bilmediğimiz bazı başka detaylar da illa vardır. Soruşturma da bu detaylar ışığında, çapraz sorgu şeklinde devam ediyordur.’’

CİNSEL İSTİSMAR HAKKINDA BİR İBARE YOK

‘‘Otopsi sonunda eğer cinsel istismar varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Eğer ceset direkt suya atılmış olsaydı; balıklar yiyebilir, akıntı cesede zarar verebilir, deliller kaybolabilirdi ama dere suyu, tatlı su. Artı olarak ceset çuval içinde olduğu için olası akıntıdan da etkilenmiyor. 19. günde bulunmuş bir cesede göre- adli tıpçı dili ile söylüyorum- bulunabilecek en iyi konumda bulundu. Dışarıda- açık havada kalsaydı 19 günlük kadar çürürdü ancak suda ve çuvalda olduğu için 7-8 günlük kadar çürümüştür. Dolayısıyla her ne olduysa şüphesiz ortaya çıkacaktır.’’

‘‘BOĞMA DENİLİNCE SUDA BOĞULMA ANLAŞILMASIN’’

“Boğma denilince suda boğulma anlaşılmasın. Ağız, burun kapatılarak ya da boyun sıkılarak oluşan bir boğma izinden bahsediyoruz. Boğazda hyoid kemik ve tiroid kartilaj denilen kemikler var. Elle, ip ya da başka bir cisimle boğazı sıkılarak öldürüldü ise bu kemik kırılır. Buna muhakkak bakılmıştır.

‘‘TEK BİR KİŞİNİN İŞİ DEĞİL BU’’

“Toprağa gömülseydi, çok daha çabuk ve kolay bulurdu çünkü hele de yeni kazılan toprağı drone ile tespit etmek çok daha kolay. Tarlaya atsalardı, 40 derece sıcakta, çürüme ile ortaya koku çıkar ve bulunurdu. Direkt suya atsalar, ileride gölet var, zaman içinde oradan çıkardı. Yani öyle bir düzenek kurmuşlar ki... Hem derenin içini kazmış hem taşla sağlamlaştırmışlar hem de çuvala koyup, üzerini taş ve bitki ile örtmüşler. Yani Narin’i henüz kim öldürdü bilmiyoruz ama saklayanlar (ki bence tek kişinin işi değil bu) birer şeytan.”

''ZORLAMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK''

Sol bacak, diz kapağından itibaren bir kopma olmasına değinen Adli Tıp Uzmanı Alkan, “Çürüme ile kaval kemiği falan kopmaz. Bağ dokuları değil 20 gün 3-5 sene sonra bile ancak çürür. Bu durumda zorlama ihtimali yüksek gibi. Ancak bu bilgi doğru da olmayabilir gibi geldi bana.’’

“BENCE AKŞAM ÜZERİ ÖLDÜRÜLDÜ NARİN’’

“Bence akşam üzeri öldürüldü Narin. Ama hava erken karardığı ve ışık da yakamayacakları için sabah erkenden, 6-7 gibi gün ışıyınca, geldiler ve bu düzeneği kurup, Narin’i gömdüler.

‘‘ÖZEL BİR PROGRAMLA MESAJLARI SİLDİĞİNİ BİLİYORUZ’’

Adli Tıp Uzmanı Alkan, “Yani gözaltındaki muhtar amcanın telefonuna özel bir program indirip, mesajları da o program ile sildiğini biliyoruz. Bildiğim kadarı ile mesajlar hala geri getirilemedi. Bana bunu ‘hadi yap’ desen nasıl yapılır bilemem. Teknolojiyi yakından takip eden bir kötülük ile karşı karşıyayız, var gerisini düşün’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘‘AİLE ARASI AHLAK DIŞI İLİŞKİLERLE İLİŞKİLİ BİR DURUM’’

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Narin cinayeti hakkına canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uludağ açıklamalarında şunları vurguladı:

‘‘Soruşturmacı birimle konuştum. Soruşturmacı birim diyor ki aile arası ahlak dışı ilişkilerle ilişkili bir durum bu. Amcanın hakimlik sorgusu... Hakimin karşısına çıktığında kritik sorular var. Hakim amcaya diyor ki: Narin'in annesiyle ilişkin var mı? Hayır diyor.

Hakim tekrar soruyor: Narin senin çocuğun olabilir mi? Hakim durup dururken Güney Doğu gibi bir bölgede sorar mı?

Benim şahsi görüşüm ve yapmış olduğum görüşmelerden sonra elde ettiğim sonuç olarak benim değerlendirmem şu: Narin görmemesi gereken bir şey gördü. Olay hızlı gelişti.’’

NARİN’İ KİM ÖLDÜRDÜ?

"Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?" sorusuna "Ne bileyim, kim zarar vermiş" şeklinde cevap veren amca ifadesinde, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim" şeklinde yanıtladı.