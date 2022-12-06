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Adliye çalışma saatleri nedir? Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları kapılarını açan adliye binalarının öğle molası saatleri haricinde akşam mesai bitimine kadar aralıksız olarak hizmet sunduğu söylenebilir. Bir saatlik öğle arası saatleri dâhilinde öğle molası verilen adliye binalarının hafta içi günlerinde açık iken hafta sonu çalışmaları farklılık gösterebilir. Peki, adliye sarayı çalışma saatleri nedir, adliyeler kaça kadar çalışıyor?

Adliye çalışma saatleri nedir? Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hukuk ve adalet işlerinin ilerletildiği resmî devlet kurumlarından birisi olan adliye binalarına mesai saatleri içerisinde gidilmesi mümkündür. Hafta içi her gün gidilebilen adliye binalarının açılış saatinden kapanışa kadar hizmet vermeye devam ettiği söylenebilir. Öğle arası saatleri dışında hizmet veren adliye binaları çalışma saatleri yasal düzenleme olmadığı takdirde aynı olsa da bölgeden bölgeye adliye çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Adliye sarayı çalışma saatleri nedir?

Sıkça araştırılan adliye mesai saatleri gibi adliyelerin hangi günlerde hizmet sunduğu da sorgulanır. Dolayısıyla adliyelerin hangi saatlerde çalıştığından önce hangi günlerde hizmet sunduğu belirtilmelidir. Adliyeler, devlet daireleri kapsamında olduğu için çalışma saatleri diğer devlet daireleriyle aynıdır. Bu konuda sıkça sorulan "Adliye binaları kaçta açılıyor?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Adliye sarayı çalışma saatleri hafta içi günleri saat sabah 08.30 ila 17.00 arasındadır. Aynı zamanda adliye sarayı öğle saatleri dâhilinde hizmet vermez. Bu bağlamda sıkça sorulan "Adliye öğle arası kaçta?" sorusu 12.00 - 13.00 olarak cevaplanabilir.

Kurum bünyesinde yer alan veznelerin de çalışma saatleri kurumla aynıdır. Bu bağlamda adliye vezne çalışma saatleri de saat sabah 08.30 ila.00 -13 akşam 17.00 arasındadır ve öğle tatilinde hizmet vermez. Adliye bünyesinde var olan tüm hizmetler adliye binaları açılış saati olan 08.30'da hizmet vermeye başlar, adliye öğle arası saatleri içerisinde hizmete ara verir ve kapanışa kadar hizmet verir.

Adliyeler kaçta kapanıyor?

İzmir, İstanbul, Ankara gibi Türkiye'nin her bir ilinde farklı ilçelerde yer alan adliye binaları hafta içi her gün açıktır. Ancak adliye öğle arası saatleri kapsamında işlem gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Adliye öğle saatleri sonrasında kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam ederler. 08.30'da hizmet sunmaya başlayan adliyeler öğle molası haricinde açıktır.

"Adliye kaça kadar açık?" sorusuna saat 17.00 yanıtı verilebilir. Adliye binaları kapanış saati akşam 17.00 olarak belirlendiği için kişilerin 17.00'ye kadar kurumlardaki işlemlerini tamamlamaları gerekir. Adliye mesai saatleri Kartal Adliyesi, Çağlayan Adliyesi ve Bakırköy adliyesi gibi çoğu adliye binası için geçerlidir.

Adliye cumartesi açık mı?

Hafta içi günlerinde Kartal Adliyesi gibi farklı il ve ilçelerde bulunan adliye binalarına uğranması mümkündür. Ancakadliye binaları hafta sonu çalışma saatleri yoktu ve hafta sonu hizmet vermediği için çalışma saatlerinin açıklanması mümkün değildir. Çağlayan Adliyesi ve Bakırköy Adliyesi gibi uğrak adliye binaları da hafta sonu günlerinde kapalıdır. Bununla birlikte İzmir Adliyesi resmî sitesinde de belirtildiği üzere hafta sonu günlerinde hizmet vermez. Hafta sonu hizmet sunmadığı için adliyelerin pazar günlerinde de kapalı olduğu bilinir. Bu nedenle adliyede işi olan kişilerin hafta içi günlerinde kurumlara uğramaları gerekir.


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