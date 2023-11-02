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Adliyede vahşet! Dava öncesi defalarca bıçakladı

02.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. A.K., boşanmak isteyen ve iddialara göre barışma teklifini kabul etmeyen eşi N.K.'yı dava öncesi adliyede bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Adliyede vahşet! Dava öncesi defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen N.K., eşi A.K. tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı. N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir bıçaklı saldırı Adliye

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