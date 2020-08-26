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Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Ozan Süer için yeniden tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davada, örgütün sosyal medya yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen Ozan Süer'in tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Ozan Süer için yeniden tutuklama kararı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında bugün görülen duruşmada hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Osman Süer hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

Mahkeme çıkardığı tutuklama kararında, müştekilerin ve etkin pişman olduğu iddia edilen sanıkların tutarlı ve ısrarlı bir şekilde beyanlarını dikkate aldığını ifade etti. Sanık Ozan Süer'in cep telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait inceleme raporlarına da yer verilen kararda Süer'in suç örgütünün yönetiminde olan internet siteleri, blog sayfaları, A9 TV ve diğer internet sayfalarına ait yönetici giriş panel, kullanıcı isim ve parolalarının kayıtlı olduğu not belgelerinden bulunduğunun belirtildiği vurgulandı.

YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek sanık hakkında üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile öngörülen cezanın üst sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtlar bulunması nedeniyle sanık Süer'in tekrar tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ozan Süer'in örgüt evlerinde nöbet tuttuğu, örgütün internet sitelerindeki alt yapıdan sorumlu olduğu ve Adnan Oktar'ın talimatıyla eşini turnike sistemine dahil ettiği kaydedilmişti. Ayrıca iddianamede Süer'in örgüte muhalif olan kişiler hakkında karalama kampanyası yürüttüğü belirtilmişti.

Kaynak: DHA

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