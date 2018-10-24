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Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken, aralarında Adnan Oktar'ın kardeşinin de bulunduğu 8 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli emniyetten serbest bırakılırken, aralarında Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar'ın da bulunduğu 15 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, adliyeye getirilen şüphelilerden 7'sini tutuklanması talebiyle, aralarında Adnan Oktar'ın kardeşinin de bulunduğu 8 kişiyi ise adli kontrol şartı ile nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, 7 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında Adnan Oktar'ın kardeşinin de bulunduğu 8 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşılmıştı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'da olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Diğer 16 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

(AA)

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