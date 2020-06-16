HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD açıkladı: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

AFAD açıkladı: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandaşın taburcu edildiğini, 4 vatandaşın tedavilerinin ise sürdüğünü bildirdi.

AFAD açıkladı: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldiği ve toplam 217 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Karlıova'da dün saat 09.51'de 5,6 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmi hasar meydana geldiği, tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

1001 PERSONEL SAHADA ÇALIŞIYOR

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 4 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. İkinci deprem sonrası etkilenen Erzurum'da bir ve Bingöl'de 8 kişi ise hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edilmiştir. Haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'dir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 142'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarından toplam 1001 personel ve 148 araç katılmaktadır. Olay bölgesine bir mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir."

Depremden etkilenen bölgelere AFAD bölgesel lojistik destek depolarından 4 bin 308 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık-çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderildiği anımsatılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 12 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ulaştırıldığı, Bingöl'de 953 ve Erzurum'da ise 458 çadırın kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

Depremden etkilenen vatandaşların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 34 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologun, 114 hanedeki vatandaşlarla birebir destek görüşmeleri yaptığı belirtildi

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 90 personelin görevlendirildiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Adalar'da yeni dönem! Deneme sürüşleri başladıAdalar'da yeni dönem! Deneme sürüşleri başladı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devi bombayı patlattı

Süper Lig devi bombayı patlattı

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Diğer Haberler
KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

Boyları 2 metreyi aşıyor! Vatandaşlar tedirgin

Vatandaşlar tedirgin! Yetkililer uyardı

Adalar'da yeni dönem! Elektrikli araçların deneme sürüşleri başladı

Adalar'da yeni dönem! Deneme sürüşleri başladı

Bakan Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın

'Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın'

Van'da sopalı ve tabureli kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Van'da sopalı ve tabureli kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Avcılar'da yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.