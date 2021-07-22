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AFAD açıkladı: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem

22.07.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Ege Denizi’ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD açıkladı: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun’a uzaklığının 40,94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı. Aynı bölgede saat 03.48’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi. Yapılan açıklamada, "Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde peş peşe depremlerİzmir'in Karaburun ilçesinde peş peşe depremler

(İHA)

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deprem Ege Denizi İzmir
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