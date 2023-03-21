AFAD'daki yangın sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Evraklar zarar görmüştü... "Binaları yakmayın lütfen"

AFAD'ın Ankara'daki ek binasında evrakların bulunduğu büroda saat 05.00'te yangın çıktı. Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde kalan bürodaki yangınla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada yangının kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yangınla ilgili bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaşım yaptı.

EVRAKLAR ZARAR GÖRDÜ

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki yangını fark edenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Haber verilmesiyle itfaiye de sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu ise yangınla ilgili bir haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen."

(DHA)

