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AFAD duyurdu: Afet bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

28.04.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşların bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda geri dönüşleri için gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu. AFAD ayrıca yol masraf belgesi düzenleneceğini de açıkladı.

AFAD duyurdu: Afet bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden memleketine geri dönmek isteyen depremzedeler için açıklama yapıldı.

"GEREKLİ İMKAN VE KOLAYLIK SAĞLANACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır."


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