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AFAD duyurdu! Ardahan Göle'de bir deprem daha

28.09.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 02.01'de bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Göle olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Dünkü deprem sonrası AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

AFAD duyurdu! Ardahan Göle'de bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

29 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

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3 KİŞİ YARALANDI

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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